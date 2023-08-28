وزيرة الثقافة: «المتحدة» أسهمت في وصول الفاعليات الفنية والثقافية للعالم كله

أكّدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أنَّ مصر تقع في منطقة جغرافية هامة بالنسبة للعالم، مشيرة إلى أنّّ تاريخ مصر وحضارتها من أهم المراحل الفاصلة في الوجود الإنسان، مشددة على أنَّ «مصر لديها إرثًا فنيًا وثقافيًا عبر سنوات طويلة، ممتد من العصر الفرعوني حتى الآن، وهو ما لا يتوفر في الكثير من الحضارات».

وأضافت نيفين الكيلاني، عبر برنامج «شارع مصر» الذي تقدمه المذيعة هاجر جميل على «شعبي إف إم»، أنَّ إرثنا الإبداعي يمنح خصوصية للثقافة والحضارة والفنون المصرية، والتي تعد جزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية، كاشفة عن مجموعة من الفعاليات الثقافية الهامة على كافة المجالات العام الحالي.

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلاني بدعم القيادة السياسية غير المسبوق لوزارة الثقافة من الناحية المادية والإعلامية، كما تقدمت بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على البرتوكول الذي وقعته مع وزارة الثقافة، لنقل كل الفعاليات الثقافية والأحداث الفنية، قائلة: «أصبح بإمكان العالم كله أن يرى ما يحدث في مصر الآن».

وأضافت الكيلاني، أنَّ وزارة الثقافة شاركت في مهرجان العلمين بأكثر من حدث، مثل عروض «المسرح المكشوف» التي كانت عبارة عن كرنفالات للرقص الشعبي، إلى جانب عروض فرق «قصور الثقافة» وشملت محافظات مصر كلها مثل النوبة ومطروح والواحات والعريش وجنوب سيناء.

وكشفت أنَّ دار الأوبرا المصرية تنظم حاليًا «مهرجان القلعة» في دورته الـ31، وهو مهرجان سنوي مهم مختص بتقديم أنواع الموسيقى المختلفة للجماهير غير القادرة على دخول الأوبرا، لعمل نوع من التفاعل والتنمية الفنية والثقافية لدى كل طبقات وفئات المجتمع، مضيفة أنَّه سيتمّ تقديم في المهرجان مجموعة كبيرة من العروض، إلى جانب الابتهالات الدينية والموسيقى السيمفونية الخفيفة.

وأكّدت أنَّ هناك شخصية مهمة سيتم تكريمها هذا العام في مهرجان القلعة، وهو المايسترو الدكتور مصطفى ناجي مؤسس مهرجان القلعة، مبينة أنَّ هناك رؤية يتم وضعها قبل بدء المهرجان، يتمّ فيها تحديد التنوع الموسيقي لإعطاء زخم لكل الأذواق، مؤكّدة أنَّ المهرجان تم فيه مراعاة الأشكال والأنواع المختلفة من الموسيقى والطرب وبتوقيتات مختلفة تراعي ظروف كل الناس.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى وجود مسرح مكشوف صغير للفرق الصغيرة الناشئة، تعرض إبداعاتهم على الجمهور قبل توجههم للمسرح الكبير، ويأتي ذلك تشجيعًا من وزارة الثقافة للمواهب الموسيقية الشابة، مختتمة تصريحاتها بقولها: «الفن جزء من حياتنا المصرية، ومن قديم الزمان ونحن نتذوق الفنون بكل أشكالها، لذا أقول للجماهير: تعالوا تذوقوا الفن واستمتعوا».