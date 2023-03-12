بدء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة برئاسة نيفين الكيلاني الـ68

انطلق الاجتماع الـ68 للمجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيسة المجلس وأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام، في مقر المجلس الأعلى للثقافة، وهو الاجتماع الأول بعد إصدار قرار التشكيل الجديد للأعضاء، والذي اعتمده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي.

المجلس الأعلى للثقافة يناقش قانون جوائز الدولة

ويقتصر هذا الاجتماع على أعضاء المجلس بأشخاصهم ومناصبهم والبالغ عددهم 60 عضوًا، وقد حضر أكثر من نصف الأعضاء، ويناقش هذا الاجتماع عدة محاور من أبرزها مناقشة قانون الجوائز، وأيضًا تشكيل لجان تحديد فروع جوائز الدولة التشجيعية للأعوام المقبلة (2025/ 2026 /2027)، وكذلك ضرورة وجود فترة بينية لنيل جوائز الدولة، فضلا عن مناقشة تشكيل الهيئة الاستشارية لمكتب المجلس الأعلى للثقافة.

وأعلن المجلس تعديل قائمة أسماء الأعضاء الدائمين وضم 26 اسمًا من الكتّاب والمفكّرين والفنانين، أسماء المعينين في المجلس الأعلى للثقافة: الشاعر أحمد عبدالمعطي أحمد حجازي، وأحمد مجدي محمود أحمد حجازي، وراجح داود، وسعد الدين مسعد أحمد حسن هلال، وعبدالرؤف الريدي، سید محمد عواد النوني، وعلي الدين هلال دسوقي عامر، وفاروق جويدة، وفتحي محمد أحمد أبو عيانة، وإسماعيل أنيس سراج الدين، ومحمد سلماوي، ويوسف القعيد، ومشيرة خطاب، ومصطفى الرزار، والدكتور مصطفى الفقي.

وممدوح الدماطي، نبيل عبدالفتاح، أحمد عبدالله زايد، حسن عطية حسن شرارة، دليلة الكرداني، عواطف عبدالرحمن، الدكتورة لطيفة محمد سالم، الدكتور مفید شهاب، نجلاء أنور مصطفى الأهوان، درية شرف الدين، صابر عرب.