مشهد نادر لا يتكرر سوى مرة واحدة في 2023.. ما ظاهرة القمر الأزرق؟

من المعروف أن هناك بدرًا واحدًا فقط ومحاقًا واحدًا فقط كل شهر ميلادي واحد تقريبًا، لكن عندما يأتي القمر البدر مرتين في الشهر الميلادي يسمى البدر الثاني بالقمر الأزرق، وهو ما ينطبق على شهر أغسطس 2023 حيث كان القمر بدرًا يوم 1 أغسطس، ثم سيأتي بدرًا مرة أخرى يوم 31 أغسطس.

وبحسب الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يرجع أصل هذه التسمية إلى عبارة مجازية مقتبسة من المقولة الإنجليزية «Once in a Blue Moon» بمعنى أنّه نادرًا ما يحدث، وعلى غرار هذا التعريف يُعرف كذلك القمر الأسود على أنه القمر المحاق الثاني الذي يأتي خلال شهر ميلادي واحد أيضًا.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول ظاهرة القمر الأزرق التي تزين سماء مصر والعالم وموعد ظهورها يمكنك الضغط على الرابط من هنــــــــــا.