الهند تدخل التاريخ بهبوط مركبتها الفضائية بسلام على سطح القمر

في حدث تاريخي، هبطت مركبة الفضاء الهندية «شاندرايان-3» بنجاح على القطب الجنوبي للقمر اليوم الأربعاء، ويُعتقد أن القطب الجنوبي للقمر يحتوي على مصادر محتملة للمياه والأكسجين، مما يجعل هذا الإنجاز أكثر أهمية، ويأتي ذلك بعد فشل مهمة روسية مماثلة قبل بضعة أيام، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفي يوم 14 يوليو، أطلقت وكالة الفضاء الهندية صاروخاً فضائياً من محطة الفضاء الرئيسية في ولاية أندرا براديش، وبفضل هذا الإطلاق الناجح، تمكنت المركبة الفضائية الهندية المزودة بجهاز هبوط «فيكرام»، من الهبوط بسلام على سطح القمر اليوم، لتصبح الهند رابع دولة في العالم تتمكن من إرسال مركبة لاستكشاف القمر.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بنجاح هذه المهمة التاريخية.

Happiness of our scientists, Got Goosebumps



