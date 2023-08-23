الهند تدخل التاريخ بهبوط مركبتها الفضائية بسلام على سطح القمر

في حدث تاريخي، هبطت مركبة الفضاء الهندية «شاندرايان-3» بنجاح على القطب الجنوبي للقمر اليوم الأربعاء، ويُعتقد أن القطب الجنوبي للقمر يحتوي على مصادر محتملة للمياه والأكسجين، مما يجعل هذا الإنجاز أكثر أهمية، ويأتي ذلك بعد فشل مهمة روسية مماثلة قبل بضعة أيام، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الهبوط بسلام على سطح القمر

وفي يوم 14 يوليو، أطلقت وكالة الفضاء الهندية صاروخاً فضائياً من محطة الفضاء الرئيسية في ولاية أندرا براديش، وبفضل هذا الإطلاق الناجح، تمكنت المركبة الفضائية الهندية المزودة بجهاز هبوط «فيكرام»، من الهبوط بسلام على سطح القمر اليوم، لتصبح الهند رابع دولة في العالم تتمكن من إرسال مركبة لاستكشاف القمر.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بنجاح هذه المهمة التاريخية.

وبعد الهبوط الناجح على سطح القمر أصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الصين التي تصل إلى القطب الجنوبي للقمر، ورابع دولة تصل إلى القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وتم إطلاق المركبة «شاندريان-3»، برفقة المسبار الفضائي «براجيان»، في مهمة للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر، ويُعرف القطب الجنوبي أيضاً بالجانب البعيد أو الجانب المظلم من القمر، وهو النصف الذي لا يمكن رؤيته من الأرض.

تحديات تواجه وكالات الفضاء

القطب الجنوبي للقمر يقع على مسافة بعيدة عن المناطق التي تم استهدافها في معظم المهمات السابقة، وهناك بعد التحديات التى تواجه وكالات الفضاء، ومنها أن الجانب المظلم من القمر يتميز بتضاريس وعرة للغاية، بالإضافة إلى وجود خنادق عميقة والكثير من الحفر.

ويعتقد الخبراء الهنود أن التعديلات التي أجروها على المركبة «شاندريان-3»، مثل تحسين ثبات الأرجل، ستساعد المركبة في التعامل بشكل أفضل مع التحديات المختلفة.