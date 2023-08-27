اليابان تستعد للهبوط على القمر .. مهمة جديدة لتصحيح أخطاء سابقة

ستكون اليابان أحدث دولة تحاول الوصول إلى القمر، في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد أيام فقط من تحطم مركبة فضائية روسية بعد اصطدامها بسطح القمر، وهبوط مركبة «تشاندرايان 3» الهندية بالقرب من قطبه الجنوبي.

ومن المقرر أن ينطلق صاروخ (H2-A)، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) غداً، من مركز «تانيجاشيما» الفضائي، في مقاطعة «كاجوشيما»، حاملاً قمرًا صناعيًا متطورًا للتصوير، ومركبة هبوط خفيفة الوزن، من المتوقع أن تهبط على القمر في يناير أو فبراير من العام المقبل.

الهبوط على جرم سماوي متحرك تقنية مهمة للغاية

وبحسب صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، يمكن أن يوفر النجاح الدفعة التي تحتاجها وكالة الفضاء اليابانية بشدة للبدء في إعادة بناء سمعتها، بعد سلسلة من الإخفاقات المكلفة خلال العام الماضي، وهي تشمل العديد من حالات فشل الإطلاق.

وقال جيرو كاساهارا، الأستاذ في قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة «ناجويا»، إن هذه الأخطاء وضعت ضغطًا إضافيًا على وكالة الفضاء اليابانية لتصحيح الأمر هذه المرة، وقال إن «الهبوط على جرم سماوي متحرك هو تقنية هامة للغاية يجب إتقانها».

مشكلات سابقة ببرنامج اليابان لاستكشاف الفضاء

بدأت مشاكل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في أكتوبر من العام الماضي، عندما تخلت عن الإطلاق السادس لصاروخ «إبسيلون» في منتصف الرحلة، وكان الصاروخ يحمل قمرين صناعيين تجاريين، وكان هذا أول فشل كبير لصاروخ ياباني منذ عام 2003، وألقى تحقيق وكالة الفضاء اليابانية باللوم على جزء معيب منع الصاروخ من البقاء في وضع مستقيم للوصول إلى مداره.