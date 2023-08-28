ماكرون: حدود أوروبا مع أفريقيا تواجه تهديدات بسبب «إرث الاستعمار»

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكننا غض الطرف عن الخلافات القائمة داخل مجلس الأمن، وكل ما يحدث داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتا إلى أنّ العالم يُواجه الكثير من التحديات، تتطلب المزيد من التعاون على الساحة الدولية من أجل تحقيق السلام والأمن الدولي.

حدود أوروبا مع أفريقيا تواجه تهديدات

وحول الدبلوماسية الفرنسية التي باتت تتعرض لانتقادات حادة في بعض البلدان الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، أشار «ماكرون» إلى أنّ حدود أوروبا مع أفريقيا تواجه تهديدات بسبب تصاعد الغضب ضد إرث الاستعمار.

وذكر الرئيس الفرنسي، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي للسفراء الأجانب، اليوم الاثنين، والذي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أنّ دبلوماسية باريس تحترم سيادة الشعوب، وتعتمد على احترام الجميع، بينما سياسة الأمر الواقع تفرض نفسها على العالم.

الوقوف على مسافة واحدة من الجميع

وأضاف «ماكرون» قائلاً: «نسعى دائمًا إلى خلق دبلوماسية تتمتع بالتوازن والوقوف على مسافة واحدة من الجميع»، وشدد على ضرورة الاستمرار بدعم الجيش الفرنسي حتى يُصبح الأفضل والأقوى في أوروبا، مشيرًا إلى أنّ أمن القارة الأوروبية جزء من أمن فرنسا.