«السياحة»: مدير مكتب «يونسكو» بالقاهرة تتابع أعمال تطوير دير سانت كاترين

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ منطقة آثار سانت كاترين في جنوب سيناء، استقبلت اليوم نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، حيث كان في استقبالها وفد من الوزارة، ضمّ السفير خالد ثروت، مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أبوبكر أحمد عبدالله، المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، واللذان اصطحبها في جولة تفقدية بالموقع الأثري ودير سانت كاترين.

تأهيل الطريق المؤدي لدير سانت كاترين

وأضافت الوزارة، أنّ الجولة شهدت استعراض آخر تطور أعمال تطوير ورفع كفاءة الموقع وتأهيل الطريق المؤدي لدير سانت كاترين ومسار الزيارة، إضافة إلى مركز الزوار ومبنى الخدمات، ما يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالموقع كونه أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، إضافة إلى ما تشهده المنطقة من اهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية ككل في ضوء مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام الجاري العمل به حاليا.

وتابعت وزارة السياحة، أنّه على هامش الجولة التفقدية تم عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي دير سانت كاترين، الذين أعربوا عن المجهودات الكبيرة في مشروع ترميم مبني مكتبة الدير والمجلدات الموجودة بها والتي تتمتع بأهمية دينية وأثرية كبيرة.

وضع خطة لإدارة الموقع الأثري

وأشارت الوزارة إلى عقد لقاء مع مسؤولي المجتمع المحلي والمسؤولين الحكوميين بسانت كاترين، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجهات المعنية، بما يؤدى إلى تذليل أي تحديات أو عقبات تواجه الموقع وأنسب الطرق لمواجهتها، كما جرى مناقشة سبل الدعم الممكنة التي يمكن أن يقدمها المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في هذا الشأن، حيث جرى الاتفاق على وضع خطة لإدارة الموقع الأثري تتفق مع طبيعة الموقع العام الطبيعي والأثري، والتوافق على تعزيز السياحة الخضراء بالموقع وخاصة في الإدارة المستدامة للموارد المائية واستخدام الطاقة النظيفة بالموقع، وتحسين التجربة السياحية للزائرين بما يعود بالنفع على سكان المنطقة.