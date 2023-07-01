نائب رئيس روسيا ينصح ماكرون بالتركيز مع شعبه بدلا من مساعدة أوكرانيا

وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، نصيحة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تشهد بلاده اضطرابات واسعة، حيث طلب منه السعي إلى الوقوف في صف شعبه، بدلاً من دعم أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، في أزمتها الراهنة مع روسيا الاتحادية.

نصيحة من نائب رئيس روسيا لماكرون

وقال «مدفيديف»، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «يتوجب على ماكرون، الذي يستمر بالتصريح حول دعمه لأوكرانيا، أن يقف إلى جانب شعبه، بدلاً من القول مراراً إنه يقف إلى جانب أوكرانيا».

وتابع نائب الرئيس الروسي: «ربما حان الوقت للتوقف عن هذا الكلام الفارغ والوقوف في صف بلاده، فجميع الأموال المهدورة لدعم زيلينسكي وعصابة مدمني المخدرات التابعة له، بالأسلحة والمعدات العسكرية، يمكن أن تكون أكثر فائدة للمواطنين الفرنسيين».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية منذ نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية استقلالها عن أوكرانيا، وسط تدخل روسيا لمساندة هذه الأقاليم التي أصبحت روسية، بعد إجراء استفتاء رسمي فيها بحضور جهات دولية.