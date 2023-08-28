نائبة التنسيقية: توجيهات الرئيس الأخيرة تحسن مناخ الصناعة والاستثمار

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار الأسابيع الماضية وجّه الرئيس السيسي بتحسين مناخ الصناعة والاستثمار في مصر خاصة في ظل ما تحقق من إنجازات بالبنية التحتية التي تؤهل المناخ الاقتصادي للتركيز على قطاعات الإنتاج المختلفة.

سمير: أتمنى عدم تعقيد الإجراءات على المستثمرين

وأكدت «سمير» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التيسيرات الضريبة والحوافز الجديدة مثل استعادة 50% من ثمن الأرض والتوسع في الرخص الذهبية خطوات مهمة جدا، وأتمنى من الجهات الإدارية عدم تعقيد الإجراءات على المستثمرين فمنظومة الحوافز الحالية قادرة على جذب استثمارات متنوعة وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وبالتالي النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصه في ظل الاتفاقيات التجارية الحالية.

تهيئة مناخ للاستثمار

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أفضل ما يمكن تقديمه للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة هو تهيئة مناخ للاستثمار، وجذب المستثمرين، بما يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، وبالتالي تحقيق اقتصاد قوي لأن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تؤثر في البلد، وبالتالي يجب أن نولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع، وهذا ما تقوم به القيادة السياسية.