بالأرقام.. تفاصيل توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ مبادرة كلام في الاقتصاد تناولت في إصدارتها الثالثة تحت عنوان «توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر»، والوضع الراهن للقطاع الصناعي العالمي والمصري، كما تتطرق إلى عدد من مؤشرات أداء قطاع الصناعة المصري.

وذكر المركز في تقرير صاد عنه عبر صفحته على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر، كالتالي:

- %32.8 نسبة الزيادة في الصادرات الصناعية لمصر خلال 2021-2022 لتصل إلى 22.2 مليار دولار.

- 3 اتفاقيات وقعتها مصر بقيمة 145 مليون دولار لتنفيذ استثمارات مع 3 شركات سيارات عالمية.

- 17 مجمعًا صناعيًا تضم 5046 مصنعًا تم الانتهاء من تنفيذها في 15 محافظة.

- 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.

- 19 قطاعا صناعيا تم تعليق الضريبة العقارية عليها بداية من يناير 2023، ولمدة 3 سنوات.

- 124.4 مليار دولار حجم الإنتاج الصناعي خلال 2021، ما وضعها في المرتبة الثالثة عربيا.

- %21.4 ارتفاعًا في القيمة المضافة للقطاع الصناعي خلال 2021-2022؛ ليسجل 125.5 مليار جنيه .

- %9.6 معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية المصرية خلال 2021-2022.

- %16.9 نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال آخر عقدين.

- %65.7 نسبة الزيادة في حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية خلال 2021-2022؛ لتصل إلى 51.7 مليار جنيه.