كيفية التقديم في برنامج «شباب مصر الرقمية».. يزيد من فرص العمل

يعتبر برنامج شباب مصر الرقمية، من أهم البرامج المتخصصة في التدريب، ويهدف لبناء قدرات الشباب وتدريبهم في المجالات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يُسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتوفير الكفاءات المدربة لسوق العمل، وينظمه المعهد القومي للاتصالات.

ويتم تنظيم البرنامج من خلال نظام تدريبي متكامل على أعلى مستوى، يتمحور حول المتعلم، ويقدم التدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة.

مصر تصنع الإلكترونيات

جاء ذلك عندما كشفت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن إعلان المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية، من خلال منحة الأربعة أشهر، في أربعة مسارات، وهي الأنظمة المدمجة للسيارات، وتصميم الإلكترونيات للصناعة، وتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية، والتصميم التناظري والتردد اللاسلكي، في إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.

موعد التقديم في المبادرة

وأضافت وزارة الاتصالات، أن البرنامج يوفر فرص تدريب عملي مع خبراء في مجال الإلكترونيات، والوصول إلى المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المشاريع الإلكترونية، وفرصة للتعلم والتفاعل مع شبكة من المبتكرين والمهندسين المحترفين، ودعم وإرشاد من خبراء في التسويق وإدارة المشاريع، كما يتضمن البرنامج شهرًا من التدريب العملي داخل الشركات الرائدة في المجال، وسوف يبدأ التدريب يوم 7 أكتوبر، وآخر موعد للتسجيل يوم 17 سبتمبر المقبل.