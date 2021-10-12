تفاصيل مبادرة «شباب مصر الرقمية» لطلبة وخريجي «هندسة» و«حاسبات»

يُعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم في منحة «شباب مصر الرقمية» في مسار «الألياف الضوئية»، للطلبة والخريجين بكليات الهندسة، قسم اتصالات، وكلية الحاسبات والمعلومات بجميع محافظات الجمهورية، دفعات 2012 وحتى 2021، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم 29 أكتوبر.

الشروط والقواعد العامة المنظمة للمبادرة

1. الالتزام برفع كل المستندات المطلوبة على موقع المبادرة الإلكتروني بمجرد الموافقة على هذه الشروط والقواعد المنظمة للبرنامج التدريبي شرط أساسي للقبول بالمنحة وهي:

- صورة من شهادة التخرج (للخريجين).

- شهادة قيد بالسنة الدراسية أو كارنيه بالسنة الدراسية المقيد بها (للطلبة).

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- الإقرار الموقع من المتدرب.

2. التوافق مع الـPrerequisites لكل برنامج تدريبي شرط أساسي للقبول في المنحة.

3. الالتزام بعدد ساعات التدريب المقررة (6 ساعات تدريب يوميًا).

4. الالتزام بنسب الحضور المقررة على ألا تقل عن (75%).

5. الالتزام بالسلوك اللائق في التعامل مع المدربين والمنظمين للمبادرة.

6. الالتزام بالمحافظة على المقررات الدراسية وعدم نشرها على المواقع الإلكترونية (حقوق الملكية الفكرية).

7. الالتزام بصحة جميع البيانات المدونة بالإقرار.

8. الالتزام بتقديم إقرار جديد موقع من المتدرب عن كل دورة تدريبية يلتحق بها المتدرب.

9. الالتزام بتقديم أو إرسال اعتذار عن طريق البريد الإلكتروني عن استكمال المنحة بحد أقصى 48 ساعة قبل بدء المنحة التدريبية.

10. لن يعتد بأي مراسلات إلا من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمبادرة digitalegyptyouth@nti.sci.eg.

وأشار الموقع الإلكتروني لمبادرة مصر الرقمية إلى أنّ الدراسة أون لاين من خلال محاضرات مباشرة بين المدرب والمتدربين باستخدام برنامج زووم وليس محاضرات مسجلة، وبالتالي سيكون هناك تفاعل ومشاركة كاملة بين المدرب والمتدربين.

وتشمل الدراسة الجانب النظري والعملي ويتم تغطيتها بشكل وافٍ حسب المحتوى الذي تشمله الوحدة التدريبية باستخدام أحدث الوسائل والبرامج المخصصة لذلك.