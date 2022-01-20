تمنحك فرصة العمل كدعم فني بالاتصالات.. تفاصيل مبادرة شباب مصر الرقمية

كشف المعهد القومي للاتصالات عن منحة شهر مارس 2022، التي تستهدف طلاب الجامعات في السنوات الأخيرة وحديثي التخرج، للحصول على شهادة اجتياز برنامج CCNA، واحدة من الشهادات الأساسية التي تطلب في شركات الاتصالات والمحمول، سواء في وحدات الدعم الفني لشركات الاتصالات، بهدف تأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى حوافز ومكافات شهرية، ضمن مبادرة «شباب مصر الرقمية».

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» تفاصيل منحة مارس 2022 من المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات، ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية، في السطور التالية..

مبادرة شباب مصر الرقمية

مبادرة تمول بالكامل، تستهدف طلاب السنوات النهائية من كلية الهندسة، في أقسام اتصالات أو حاسبات، بالإضافة إلى كلية حاسبات ومعلومات، وشباب الخريجين من الأقسام ذاتها في الفترة من 2012 وحتى 2021.

يجرى التقديم «أونلاين» عبر موقع المعهد، مع العلم أن الدراسة «أونلاين» أيضا، أو من خلال التوجه لفروع المعهد بمدينة نصر والقرية الذكية، وبمراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات في محافظات «المنوفية، الدقهلية، المنيا، قنا، سوهاج، أسوان».

وسيحصل المتدربين على شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، كما يمنح المتميزين مكافأة تحفيزية شهرية.

وبحسب الصفحة الرسمية للمعهد القومي للاتصالات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن الأماكن محدودة، وآخر موعد للتسجيل 29 يناير الجاري.

خطوات التقديم في مبادرة شباب مصر

يجب الدخول على موقع NTI والضغط على تسجيل الدخول، وإنشاء حساب، ويجب استيفاء بيانات الشخصية للمتقدم، حسب الكلية والتخصص.

بعد تسجيل الدخول يجب قراءة الشروط والمستندات المطلوبة بعناية.

بعد الدخول على حسابك، انتقل إلى قسم My Modules والضغط على اختيار Apply for modules، مع العلم أن المنحة تتيح لك التسجيل في 5 برامج فقط.

حدد البرنامج الذي ترغب في اجتياره.

حمل المستندات الخاصة عند الدخول على صفحة الملف الشخصي، التي تتضمن «صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، صورة شخصية، تحميل صورة ضوئية من شهادة التخرج»، والضغط على حفظ وإرسال.

بعدها يجرى التواصل معك في حالة اجتزت المرحلة الأولي، وتحدد المقابلة الشخصية.