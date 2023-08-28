«القاهرة الإخبارية»: مخاوف من التطور الرهيب للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

محاولات مستمرة لتأطير الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط حاكمة لتكنولوجيا المعلومات، سواء من جانب الدول أو شركات التكنولوجيا في ظل تحديات تكنولوجية عالمية غير مسبوقة، جاء ضمن تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم.

الذكاء الاصطناعي

وعرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تأطير الذكاء الاصطناعي وحماية المستخدمين.. مخاوف من التطور الرهيب لتكنولوجيا المعلومات».

وذكر التقرير، أن هناك مطالبات متعددة لوضع ضوابط من أجل استخدام التكنولوجيا بغرض تحجيم مخاطر عدة، من بينها عدم استخدام التطور التكنولوجي في أعمال العنف والإرهاب، بخلاف تشديد الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وهو الدور الذي تحاول الأمم المتحدة الاضطلاع به عبر تحركات مستمرة.

الاتحاد الأوروبي

وأعلن تطبيق «تيك توك» مؤخرا إجراء تغييرات، تنفيذا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، وبموجب هذه القواعد الجديدة ستضطر كبرى شركات التكنولوجيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن حماية الأطفال وخصوصية البيانات وخطاب الكراهية.

كما منحت السلطاتُ أكبر 19 شركة عالمية من بينها تيك توك وأمازون ومايكروسوفت فرصة حتى 28 أغسطس الجاري للالتزام بالقواعد الجديدة.