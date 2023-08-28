«القاهرة الإخبارية»: «السيادة السوداني» يؤكد أن الصراع سينتهي قريبا

تفقد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القوات البحرية في قاعدة فلامنجو بولاية البحر الأحمر.

وأكد «البرهان»، خلال كلمة له بتجمع للجيش السوداني في ولاية البحر الأحمر، اليوم، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الصراع سينتهي قريبًا، مؤكدًا قدرة الجيش السوداني على حسم مجريات الأمور لصالحه خلال وقت قصير، مضيفا أنّ الجيش السوداني يعكف على إعادة ترتيب أوراقه وتموضعه بما يُمكنه من إنهاء التمرد، الذي يشهده السودان منذ 5 أشهر.