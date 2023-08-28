«القاهرة الإخبارية»: السويد توجه اتهامات لمواطن بالتجسس لصالح روسيا

وجه الادعاء العام في السويد، اليوم الاثنين، اتهامات لمواطن بالتجسس على البلاد وعلى الولايات المتحدة، لصالح روسيا، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية» من وكالة «رويترز».

القبض على سيرجي سكوفرتسوف

وألقت الشرطة القبض على، سيرجي سكوفرتسوف، في نوفمبر بضواحي مدينة ستوكهولم وشخص آخر أُطلق سراحه بعد فترة وجيزة.

المتهم مارس أنشطة استخباراتية مُخالفة للقانون

وجاء في لائحة الاتهام أنّ سكوفرتسوف، 60 عامًا، مارس أنشطة استخباراتية مُخالفة للقانون ضد الدولتين بين عامي 2013 و2022، وقال محاميه إنه ينفي جميع التهم.