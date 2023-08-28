مصطفى قمر يروج لحفله في الساحل الشمالي: «يلا نغني ونتبسط» (صور)

روج الفنان مصطفى قمر عبر حسابه على «إنستجرام» لحفله في الساحل الشمالي المقرر إقامته 31 أغسطس.

ونشر مصطفى قمر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «الساحل لسه مكملين حفلات بإذن الله.. يلا بينا بقى نغني وننبسط».

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وينتظر الفنان مصطفى قمر عرض فيلمه الجديد أولاد حريم كريم، والمقرر عرضه خلال أيام، وهو من بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.