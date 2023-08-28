«أبو» يروج لحفله بمهرجان العلمين الخميس المقبل: «هنعمل هوليلا»

يستعد الفنان «أبو»، لإحياء حفل ضمن الحفلات الغنائية المقرر إقامتها هذا الأسبوع بمهرجان العلمين، وروج المطرب لحفله المنتظر، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

«أبو» في مهرجان العلمين

وشارك الفنان «أبو» جمهوره بصورة البوستر الرسمي لحفله في مهرجان العلمين وعلق عليها قائلا «متحمس اشوفكم في مهرجان العالمين الجديدة حفلة يوم الخميس 31 أغسطس.. هنعمل هوليلا».

ويشارك بجانب «أبو»، في هذا الحفل كل من الفنان عمر كمال، وكذلك الدوبل زوكش، وفرقة الصواريخ، وبالفعل تم طرح التذاكر الخاصة بها عبر موقع «تذكرتي».

وكان مهرجان العلمين شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية لعدد من الفنانين، منهم تامر حسني وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وإليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وآخرين.