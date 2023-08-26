صفاء أبو السعود: «الشركة المتحدة عملت شغل رائع وجميل لمصر في العلمين»

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، زوجة الراحل الشيخ صالح كامل، إن الإعلامية سناء منصور من أهم وأجمل الشخصيات وأجمل التي عملت معها وأثرت بها بشكل كبير وفي شخصيتها، خاصة في برامج الأطفال، حيث تعلمت منها الالتزام والانضباط، وتعلم منها جيل كامل.

صفاء أبو السعود: تكريم الشيخ صالح كامل بمهرجان الدراما أسعدني كثيرا

وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية سالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أن تكريم الراحل الشيخ صالح كامل بمهرجان الدراما أسعدها كثيرا، «الانبهار اللي شوفته في العلمين والاحتفالية الخاصة بمهرجان الدراما رائعة، وكنت أتمنى أكون في القاهرة وأشارك في الاحتفالية، بس أنا خارج مصر».

الشركة المتحدة قامت بمجهود كبير في العلمين

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود للإعلامية سالي شاهين: «أنا بتابعك وبشوفك على طول يا سالي، وأول ما أرجع القاهرة هجيلكوا البرنامج»، موضحة أن الشركة المتحدة قامت بمجهود رائع وجميل لمصر في العلمين، خاصة مع قيامها بتكريم كل من خدم أو قدم لمصر شيئا، «اختيار مكان الاحتفالية رائع، وأشكر نقابة المهن التمثيلية، والاحتفالية كانت عالمية».