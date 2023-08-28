حزب المصريين: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق الإرهاب المظلم

قال حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الدخول في النفق المظلم، ونجح في إنقاذ الدولة من الإرهاب.

وقال حسين أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، إن المرحلة الحالية لا تقل أهمية عن مخاطر الإرهاب، لأن الحالة الاقتصادية صعبة، وهناك مخططات من الخارج لاستهداف مصر.

وتابع رئيس حزب المصريين، بأن الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي كبيرة، معلقا «إحنا واقفين مع دولتنا ورئيسنا ومؤسساتنا ولن نلتفت إلى الشائعات التي تهدف لإسقاط الدولة وأطالب الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا للتصدي للمخاطر التي تحيق بالدولة».

مسيرة الإصلاح والتنمية والبناء

وكان تحالف الأحزاب المصرية، قد أعلن عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة القادمة، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والبناء، ونظم التحالف مؤتمرا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء من 40 حزب سياسي وهم أعضاء التحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، واستعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية.