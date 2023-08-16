حزب المصريين الأحرار: الرئيس تبنى مخرجات الحوار الوطني لصالح البلد

أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ الشكر والعرفان لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الوطن، ومن بينها رعايته الشاملة لكافة مُخرجات الحوار الوطني.

ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة

وقال الحزب في بيان له منذ قليل، إن الرئيس رسخ مفهوم عمليا للجمهورية الجديدة التي يّرنو إليها ويحلم بها المصريين وجمع كافة الأصوات والاراء علي طاولة واحدة تحت راية العلم وأولي اهتماما كبيرا بكافة ما يُثمر عن جلسات الحوار والمقترحات الرصينة والواقعية التي تخدم الدولة المصرية واحالها للجهات المختصة.

وأضاف أن الرئيس غايته دعم ركائز كل ما يبني الدولة المصرية الراهنة من واقع صورة الجمهورية الجديدة التي تحتوي كافة أبناءها وتتسع لآراء الجميع لطالما تخدم الوطن والمواطنين، وتعد خطوة ضمن خطوات رامية تغيير واجهة مصر الرائدة.

مخرجات الحوار الوطني

وأكد الحزب أن الرئيس وعد فأوفى كالعادة ووسط انشغاله بإفتتاح مشروعات قومية بمحافظة مطروح جاء إعلانه بتوجيه مُخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المُختصة، وهو ما يمثل ردا قاطعاً علي أهل الشر.

واستطرد أن «الرئيس حقق أسمي معاني التشاركية والتعاون وسط كافة تحركاته ومنها الحوار الوطني الهادف زيادة الثراء إذ ما تجرد الجميع من المصالح الشخصية وبات على نسق صاحب الدعوة غايته الوطن والمواطن فحسب».