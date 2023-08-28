خالد عكاشة: 60 شهيدا في استهداف رفح خلال 3 ساعات يوم 29 يناير 2011

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الهجوم على مدينة رفح في الساعات الأولى من 29 يناير 2011 كان كاسحا من حيث زيادة أعداد المنفذين وتسليحهم وتجهيزهم واستخدام أسلحة وصلت إلى البراميل الناسفة واستمر حتى الساعة الثالثة صباحا.

الهجوم على رفح في الساعات الأولى من 29 يناير 2011

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «سقط من سقط قتيلا، نتحدث عن خليط من الضباط والجنود والموظفين الحكوميين والمدنيين وأهالي المدينة وزوار المدينة، ولم يتم إحصاء دقيق في هذا الصدد».

عدد شهداء الدولة المصرية لا يقل عن 60 شخصا

وأشار رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن عدد شهداء الدولة المصرية في هذا الاستهداف الذي استمر قرابة 3 ساعات لا يقل عن 60 شخصا، بالإضافة إلى المصابين والأضرار المادية.