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أستاذ مناخ: العالم يشهد الآن موسم أعاصير

كتب:

مريم جاد
04:28 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
جانب من المداخلة

جانب من المداخلة

قال علي قطب، أستاذ المناخ، إننا اليوم نعتبر فيما يسمى «موسم الأعاصير» وهذه الأعاصير تضرب المحيطين الهادي والأطلسي وتشتد قوتها بسب التغيرات المناخية.

قطب: أعاصير المحيط الهادي أشد قوة من الأطلسي

وأضاف «قطب» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «تطل الولايات المتحدة من الشرق على المحيط الأطلسي ومن الغرب على المحيط الهادي وقوة أعاصير المحيط الهادي أشد بسبب ظاهرة النينو ودرجات الحرارة المرتفعة تتسبب من مراحل متقدمة منها».

أستاذ المناخ: يمكن التنبؤ بالأعاصير

وتابع أستاذ المناخ، أن الأعاصير نستطيع التنبؤ بها، وأي دولة متقدمة لديها إمكانيات تكنولوجية تمكنها من التنبؤ بقوة الأعصار والمدة الزمنية له، وما يترتب عليه من كوارث.

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بقلم مريم جاد