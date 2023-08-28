خالد عكاشة لـ«الشاهد»: محاولات اختبار الإخوان لقوة العريش فشلت في 29 يناير 2011

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإرهابيين حاولوا في الساعة الثامنة أو التاسعة من صباح 29 يناير 2011 اختبار قوة مدينة العريش، ولكن هذه الاختبارات باءت بالفشل.

القوات الموجودة في العريش

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذه العملية تكشفت بعد ساعات أنها كانت بغرض إشغال القوات الموجودة في العريش عن الفصل الآخر للخطة الذي كان يجهز مسبقا وهو الهجوم على السجون».

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «خلقوا موقفا أمنيا استثنائيا جعلوا كل الجهاز الأمني في العريش مشدود لهذا الوضع ويضع خططه، وكانت مدينة العريش مشغولة بهذا الوضع المفاجئ بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وخرج بعض هؤلاء بنفس الشكل والهيئة والتسليح من رفح أو الشيخ زويد أو يجاورهما من الظهير الصحراوي كي يعبروا من خلف المدن الساحلية في شمال سيناء وينطلقوا بأقصى سرعة من الجنوب إلى قناة السويس ومنها إلى محافظات مصر غرب قناة السويس».