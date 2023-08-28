عفت السادات: إنجازات الرئيس السيسي تستحق من الجميع دعمه لفترة رئاسية جديدة

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديموقراطي، إنّ تحالف الأحزاب المصرية كان ينتظر منذ فترة الإعلان عن نيته في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن حجم ما تم على الأرض في مصر من إنجازات والحلم الكبير الذي يحلمه الرئيس لكل المصريين يستحق من الجميع دعم رئيس الجمهورية حتى يستكمل المشوار في هذه المرحلة الدقيقة.

السادات: مصر مرت بمراحل كثيرة

وأضاف «السادات» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «هذه مرحلة بناء مصر جديدة وجمهورية جديدة تتطلب من الجميع تأكيد حبنا لهذا الوطن والمخلصين الذين بذلوا الجهد لرفع رايات هذا الوطن، ومصر مرت بمراحل وفترات صعبة جدا، ونرى أن الحصاد رائع والقادم سيكون أفضل لأن المزيد من الجهد والإنجازات الذي تعودنا عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي يوصلنا إلى الجمهورية الجديدة التي نتمناها كلنا».

السادات: أحزاب التحالف تتواجد في كل مكان

وتابع: «أحزاب هذا التحالف من أبناء شعب مصر يتواجدون في أنحاء الجمهورية كافة ونتفاعل مع أهلنا في كل مكان، وهذا التحالف يعبر عن نبض مصر الموجود في القرى والمحافظات المختلفة التي تعبر عن تقديرها الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصها على استمراره في الفترة المقبلة حتى يحقق الحلم الذي نتمناه لبلدنا بحيث نصل إلى مرحلة البناء الحقيقي للإنسان المصري والرخاء الذي نتمناه لأولادنا وأحفادنا».