خالد عكاشة لـ«الشاهد»: مصر شهدت عنفا احترافيا بعد اغتيال السادات

كشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن كيفية إدارة الدولة المصرية للجماعات الإسلامية في السجون.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إنه كان هناك مشكلة في البداية بسبب التدخل العددي، بسبب تداعيات اغتيال الرئيس السادات.

خطورة الإخوان والجماعات المتطرفة

وأضاف أن مصر شهدت عنفاً احترافيا واستحلالا للدماء والميل للتكفير، لأن الفكرة أكثر تطورا في التوحش واستحلال الدماء والأموال، المستدعاة من فكر سيد قطب، وكان هناك مشكلة بوصول كل هذه الأعداد للسجون، ولكن كان هناك معالجة مصرية وتجربة تم الإشادة بها من مراكز الأبحاث، لأن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً في أكبر تجربة مراجعات فكرية في السجون.

برنامج الشاهد

ويُذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.