بعد 48 عاما سيدة تعثر على نجلها أخيرا.. ظنته توفي

قبل 42 عاما أنجبت مارينا نجلها ثايدن، في دولة تشيلي، لكن الممرضين أخبروها بأن الطفل ليس بخير ويجب أن يدخل الحضانة من أجل سلامته، وبالفعل استسلمت ماريا للأمر الواقع وتركته في المستشفى للمرضين، ولكنها لم تراه منذ هذا الحين بحسب وكالة أسوشيتد برس.

تمر السنين وتعيش ماريا مأساة فقدان ابنها، فبعد الخداع بأنه يجب أن يدخل الحضانة أخبرها طاقم التمريض بأن الطفل قد مات، استسلمت الأم للأمر الواقع، وكبر «ثايدن» مع أسرة بديلة عن أسرته البيولوجية في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، لم تكن تعلم شيئاعن قصة اختطافه وهو طفل رضيع، ولكن عندما كبر وعرف بالأمر الواقع، وبأنه طفل جرى تبنيه ظن في البداية أنه ليس لديه أسرة.

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