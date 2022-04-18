6 متسولات مجهولات.. حقيقة ضبط عصابة خطف الأطفال ببني مزار

اشتبه أهالي قرية «أشروبة»، غرب مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، في 6 سيدات «مجهولات» أثناء قيامهن بالتسول في شواع القرية، حيث شك أحد الأهالي فيهن نتيجة قيام بعضهن باستعطاف الأطفال، مما أثار مخاوفه من إقدامهن على بخطف الأطفال، إلا أن تحريات الشرطة لم تثبت صحة ذلك الاتهام، وتم تحرير محاضر تسول لهن، والتحفظ عليهن لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن.

متسولات بينهن سيدة تجلس على كرسي متحرك

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية «أشروبة» بمركز بني مزار، بالاشتباه في عدد من المتسولات بمحاولة خطف الأطفال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى القرية، وتم القبض على 6 متسولات، بينهن سيدة تجلس على كرسي متحرك، وقام الأهالي بالتجمع حولهن، قبل وصول قوات الأمن، التي ألقت القبض عليهن جميعاً.

مقطع فيديو يظهر التحفظ على 6 متسولات

وقال الأهالي إن الـ6 سيدات مجهولات، قمن بالتنقل داخل القرية، ومحاولة استعطاف الأطفال والتسول، مما دفع الأهالي للتحفظ عليهن داخل منزل، خوفاً من اختطاف أبنائهم، وتداول بعض أفراد القرية مقطع فيديو مدته حوالي دقيقتين، يظهر قيام رجال الأمن بالتحفظ على السيدات والقبض عليهن، ونقلهن إلى مركز شرطة بني مزار.

وكشفت تحريات البحث الجنائي عن قيام السيدات المضبوطات بالتسول في شوارع القرية، وعدد من القرى الأخرى بدائرة مركز بني مزار، خلال شهر رمضان الكريم، وتم التحفظ على المتهمات الستة، وتحرير محاضر تسول لهن، وإحالتهن للنيابة العامة للتصرف.

وانتشرت في الفترة الأخيرة منشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمواجهة ظاهرة التسول في الشوارع لخطورتها على الأمن والسلم العام.