الأمن يكشف حقيقة القبض على تشكيل عصابي تخصص في خطف الأطفال بالمنوفية

كشفت أعمال الفحص والتحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، اليوم، عدم صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً القبض على تشكيل عصابي متخصص في خطف الأطفال بمركز أشمون بالمنوفية.

وزعم ما تم تداوله، أن من ضمن التشكيل سيدة سبق خطفها لعدة أطفال بإحدى القرى مركز أشمون والعثور بحوزتها على أجندة تحتوي على بعض البيانات بدعوى تنفيذ مخطط لسرقة الأطفال وهروب بعض أفراد التشكيل.

حقيقة القبض على التشكيل العصابي

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط سيدة بدائرة المركز؛ لقيامها باستجداء المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.