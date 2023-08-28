خالد عكاشة: الإخوان استغلوا حالة الفوضى بـ28 يناير في اقتحام السجون

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه قبل أيام قليلة من يوم الجمعة 28 يناير 2011 كانت بعض مكونات المعارضة والكيانات السياسية ومنها جماعة الإخوان الإرهابية رتبوا لتظاهرات 28 يناير 2011 وكان هذا الأمر معلنا من أجل زيادة الحشد.

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز: «جماعة الإخوان استغلت حالة الفوضى في اقتحام السجون وخروج المساجين منها».

عكاشة: الجهاز الأمني قبض على أعضاء مكتب الإرشاد

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «الجهاز الأمني قبض على أعضاء مكتب الإرشاد عندما سجل مجموعة من المكالمات لهم اتفقوا على أنهم موجودون في أحداث يوم الجمعة، وفي يوم الخميس قُبض عليهم وانضموا إلى بقية عناصر الإخوان في وادي النطرون».