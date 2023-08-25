إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق وادي النطرون

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع انقلاب سيارة على طريق وادي النطرون العلمين الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في الكيلو 55 اتجاه العلمين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق العلمين

واستقبل، مساء اليوم الجمعة، مستشفى العلمين النموذجي مصابين حادث سيارة طريق العلمين وادي النطرون، وننشر الحالات والأسماء وهم، أحمد مختار عبدالحليم 20 سنة من القاهرة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، وأمينة إبراهيم علي 75 سنة من القاهرة، تعاني من اشتباه كسر بالحوض، وحنان مصطفي إبراهيم 47 سنة من القاهرة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، ومنة هاني يحي 18 سنة القاهرة، وكدمة بالوجه، وكدمات وسحجات بالجسم،وناظلة السعيد عبدالحليم 64 سنة من القاهرة، تعاني من كدمة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم.

ويكثف الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق العلمين وادي النطرون الدولي إلي موقع الحادث وجاري المعاينة لمعرفة أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته وسؤال شهود العيان ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.