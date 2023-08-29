إطلاق أول منصة رقمية لعرض المنتجات الصناعية العربية.. تضم قاعدة بيانات

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهدف الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمنظمة لدعم مساعي التكامل الصناعي العربي في مجال تبادل الخبرات في القطاع الصناعي في ظل التحول الرقمي ودعوة كل المصانع المصرية للتسجيل في المنصة الرقمية الأولى من نوعها للمنتجات العربية، وذلك بحضور المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة والدكتور محمد الشريف مدير التخطيط والمتابعة بالمنظمة.

تطوير منصة المنتجات الصناعية العربية

وأكّد «عبدالكريم»، خلال الاجتماع على تضافر الجهود مع المنظمة العربية لتطوير منصة المنتجات الصناعية العربية والتي توفر قاعدة بيانات رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية في الدول العربية للربط بين الاحتياجات والقدرات الإنتاجية، وتنشيط التبادل التجاري العربي البيني في شتى المجالات الصناعية مما يعزز سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى أن إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات كان من أهم توصيات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأكّد تقديم الهيئة للدعم الكامل في المساهمة في حملات توعوية وترويجية لتعريف المصنعين بالمنصة بما تتيحه من فرصة رائعة للترويج لمنتجاتهم حيث ستكون كافة المنتجات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار مرئية لكل المصانع سواءا محليًا وعربيًا مما يفتح أسواق تصديرية وسد الفجوات الاستيرادية الأجنبية من خلال تحقيق التكامل الصناعي العربي وخاصة أن المنصة تتيح خدماتها للمصانع المشاركة بالمجان.

وأشار إلى أنَّ التحول الرقمي يعد رهانًا حقيقيًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا وعربيًا مستعرضًا ما شهدته الهيئة من نقلة نوعية على المستوى الإجرائي وميكنة الخدمات ورقمنتها، وتيسير الإجراءات على المستثمر الصناعي المحلي والعربي والاجنبي كما استعرض لوحة المتابعة الإلكترونية لرصد مؤشرات أداء القطاعات الخدمية بالهيئة والتي تُحدَّث لحظيًا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية للرصد ومتابعة زمن التنفيذ وأداء الفروع، وغيرها من المؤشرات مما يعطى رؤية مُحدَّثة وأداة لاتخاذ القرارات من الواقع الفعلى.

كما لفت إلى إطلاق مراحل جديدة من البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي، إذ تتيح فرص استثمارية لرجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب ويمكنهم الاطلاع عليها وحجز قطع الأراضي المطروحة إلكترونيًا من أي مكان في العالم.

من جهته، صرح المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن المنظمة أنشأت المنصة لتوفير قاعدة بيانات تفاعلية للربط بين المؤسسات العربية المعنية ومقدمي الطلبات من جهة وبين مقدمي العروض من المصانع والشركات من جهة أخرى في 21 دولة عربية، في إطار توجهاتها الاستراتيجية لدعم منظومة التجارة العربية البينية، مضيفًا إلى أن المنصة مسجل عليها ما يقرب من 40 ألف مصنع عربي منهم 10 آلاف مصنع من مصر متطلعًا لتسجيل المزيد من المصانع لتحقيق المنصة لأهدافها، مؤكّدًا ضرورة تعزيز قطاع الصناعة بالدول العربية ومنها مصر بالتكنولوجيات الحديثة، للتسويق الإلكتروني لمنتجاتهم.

دعم مبادرة لدعوة كل أصحاب المشروعات الصناعية

وأوضح الصقر أن الاجتماع اليوم بمقر هيئة التنمية الصناعية بمصر يعزز خطط المنظمة الهادفة لتعزيز التعاون الصناعي العربي ونقل الخبرات وتبادل المعرفة، لاسيما بعد الطفرة الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، وامتلاك مصر لقطاع صناعي قوي ما يستدعي أهمية تواجده على منصة المنتجات العربية بشكل أكبر .

هذا واتفق الجانبان على دعم مبادرة لدعوة كافة أصحاب المشروعات الصناعية للاشتراك عبر المنصة وطرح عروضهم وطلباتهم مجانًا ودون آية رسوم على موقع (apip.online) كما يتاح استخدام تطبيق المنصة عبر الهواتف المحمولة وذلك للاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها المنصة للتسويق الإلكتروني المجاني لمنتجاتهم.