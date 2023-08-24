نائب عن «مستقبل وطن»: الانضمام لـ«بريكس» يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرار انضمام مصر لمجموعة بريكس رسميا بداية من 1 يناير 2024، مؤكدًا أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وأن الدولة ماضية قدمًا نحو التنمية، فضلًا عن دوره في تقليل الاعتماد على الدولار بما يصب في صالح العملة المحلية.

وجود مصر في «بريكس»

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وجود مصر في تجمع بريكس، يعطي ثقلا وأهمية لمصر خاصة أنها كانت ضمن 6 دول وافقت المجموعة على انضمامها في البداية من بين 23 دولة طلبت الانضمام.

توطيد العلاقات الثنائية مع الدول المنضمة لتجمع البريكس

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن انضمام مصر يمكنها من توطيد العلاقات الثنائية مع الدول المنضمة لتجمع البريكس من خلال التواصل معها خلال حضور الاجتماعات السنوية للتكتل، والتي تتركز على تحسين العلاقات فيما يتعلق بالاستثمار بشكل أكبر بكثير من التجارة.

وأشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس تحقق المزيد من الإنجازات في الكثير من الملفات الإقليمية والدولية، ما يعكس قوتها على الساحة الدولية والحرص من قبل جميع الأطراف الفاعلة لضمها وللانحياز لموقفها.