«العالمي للفتوى» يوضح ثواب الاجتهاد في طلب الرزق خلال الحر الشديد

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنَّ الاجتهاد في السعي على طلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر عمل جليل، له ثواب عظيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنَّ الذي يعمل ويسعى في الحر الشديد له منزلة وفضل كبير عند الله عز وجل، وان هذا يعتبر من العمل في سبيل الله.

ثواب العمل في الحر الشديد

وأضاف المركز العالمي للفتوى، أنَّه مر على النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَرَأى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: «إِنْ كَانَ خَرَجَ يِسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوُيْنِ شَيْخَينِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانِ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رَيِاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ».

دعاء الحر الشديد

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية إنَّ هناك بعض الأدعية والأذكار التي يمكن أن يرددها الإنسان في الحر الشديد، حتى يصبر على العمل في هذه الأيام، موضحة أنه يستحبُّ للإنسان عند اشتداد الحرِّ أن يُكثر من قول «لا إله إلا الله»، وأن يستعيذ بالله تعالى من النار ومن حرِّ جهنم، وأن يسأله سبحانه العافية؛ فيقول: «اللهم أجرني من حَرِّ جهنم»، أو «اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كلِّ عملٍ يقربنا إلى النار، وأصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفَّار».

وأشارت الإفتاء إلى أنَّ يجوز للمسلم الذي يعمل خلال الحر الشديد أن يدعو بغير ذلك من الأدعية التي يباح الدعاء بها عندما يحصُل للإنسان ما يقلقه أو يزعجه.