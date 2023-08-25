ما هي مسبعات يوم الجمعة؟.. حثت «الإفتاء» على قراءتها

حثت دار الإفتاء على قراءة سورة الفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين «سبع مرات»، وأطلقت عليها اسم «مسبعات الجمعة»، وذلك لأن السور الثلاث القصيرة تقرأ سبع مرات بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وتابعت «الإفتاء»: ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

ما هي مسبعات الجمعة؟

وأضافت «الإفتاء» في منشور عبر صفحتها الشخصية، أن مسبعات الجمعة هي قراءة سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين «سبع مرات»؛ لذلك أطلق عليها المسبعات، مضيفة أن يوم الجمعة من أحب الأيام إلى الله عز وجل، وهو يوم اختص به الله عزوجل الأمة المحمدية، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سيدُ الأيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وهو أعظمُ عندَ اللهِ مِنْ يومِ الأضحى ويومِ الفطْرِ، فيه خَمْسُ خلالٍ: خَلَقَ اللهُ فيه آدَمَ، وأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وفيه تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وفيه ساعةٌ لا يَسْأَلُ اللهَ فيها العبدُ شَيْئًا إلا أعطاه، ما لم يَسْأَلْ حَرَامًا، وفيه تَقُومُ السَّاعَةُ، ما مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ولا سماءٍ ولا أرضٍ ولا رياحٍ ولا جبالٍ ولا بحرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يومِ الْجُمُعَةِ».

سنن يوم الجمعة

ولفتت إلى أن يوم الجمعة به العديد من السنن التي يجب أن يقوم بها المسلم حتى يحصل على ثواب هذا اليوم العظيم، ومن هذه السنن، قراءة سورة الكهف، التطيب ولبس أحسن الثياب، الصلاة على النبي.