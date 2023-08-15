عضو الأزهر العالمي للفتوى يقدم نصيحة مهمة لا يستجاب بدونها الدعاء

قدم الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعض النصائح التي تساهم في استجابة الدعاء.

أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال لقائه مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه هبة الأباصيري ومنى عبدالغني وإيمان عز الدين، المذاع عبر فضائية «cbc»، بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

وشدد على أهمية أن يكون الإنسان حاضر القلب أثناء الدعاء، وأن يطب مطعمه ليًستجاب دعائه.

وأشار إلى أن بعض الصحابة اشتكى إلى النبي من عدم قدرته على الدعاء بالأدعية المأثورة، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي، عما يمكنه قوله من الأدعية وأجابه أنه يستطيع الدعاء اللهم ارزقني الجنة وأبعدني عن النار فرد عليه النبي «حولهم ندندن».

وقدم نصيحة لمن يرغب في الدعاء، بألا يتكلف ويقرأ أدعية من ورقة، لكن يدعو الله بأي صيغة، كأنه يتكلم مع الله بصدق مع تحري الحلال وأنه أهم شرط في ذلك.