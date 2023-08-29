مركز تحديث الصناعة يشارك في ملتقى «التشبيك» بمدينة السادات

شارك مركز تحديث الصناعة فرع مدينة السادات، في ملتقي التشبيك ولقاء مقدمي خدمات القطاع الصناعي، والذي يجرى تنفيذه في إطار أنشطة مشروع التكامل الصناعي والتشبيك، وذلك من تنظيم جمعية مستثمري مدينة السادات.

برنامج التحكم في التلوث الصناعي

ويأتي الملتقى برعاية وحضور العديد من الشركات والمؤسسات البارزة في المجال الصناعي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ Egypt وشركة كيمونكس مصر للاستشارات، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII، وكذلك بتعاون مشترك مع PSI وPAFSME وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

المنشآت الصناعية في مدينة السادات

وتهدف الفعالية الى إتاحة فرص التشبيك والتعاون بين المنشآت الصناعية في مدينة السادات وخارجها عن طريق تسهيل الوصول الي عدد كبير من الموردين والعملاء المحتملين للمنتجات المختلفة، هذا بالإضافة الي التعرف علي عدد كبير من مقدمي الخدمات.

وخلال الفعالية قدم مركز تحديث الصناعة تعريفاً شاملاً بالخدمات التي يقدمها المركز لعملائه في كافة القطاعات الصناعية.