تنسيق مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية بعد الإعدادية.. الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة للتقديم في مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، للعام الدراسي المقبل 2022 /2023، وسنوات الدراسة والشروط والتخصصات، وذلك بعد فتح باب التقدم للمركز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حتى 30 يوليو الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم في مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط، مشيرة إلى أن كود الدفع الخاص بمراكز التميز من خلال فوري 66644، أو باسم الخدمة (اختبار- مراكز التميز) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمراكز التميز.

سنوات الدراسة

- 3 سنوات.

التخصصات

- ميكانيكا صيانة وإصلاح.

- كهرباء تحكم آلي.

- تشغيل معادن.

الشركاء

- غرفة الصناعات الهندسية.

- شركة سيمنزموبيليتي.

- شركة ودي إم جي موري.

- شركة وطنطا موتورز.

- شركة بافاريا مصر.

- الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

مميزات الالتحاق بمركز قطاع الصناعات الهندسية

- الحصول على شهادة مصرية معتمدة دولًيا بعد التخرج.

- الحصول على شهادات خبرة من الشركاء الصناعيين بعد التخرج.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- فرص تعيين الطالب المتميزين بشركات ومصانع الشركاء الصناعين.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقدم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022، وألا يقل مجموعه عن 225 درجة.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين والمقابلة الشخصية.