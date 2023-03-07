«الصناعات النسيجية» لـ قصواء الخلالي: تحديث المصانع المملوكة للدولة لزيادة طاقتها الإنتاجية

قال النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إنه جرى التعاقد على تطوير قطاع الصناعات النسيجية الخاص بقطاع الأعمال العام وهي المصنوعة المملوكة للدولة، بأحدث الآلات والمعدات، ما ستؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية لأكثر من الطاقة الحالية بواقع 3 أضعاف.

وأضاف «المرشدي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه مع اكتمال التجهيز واستعداد المصانع تدخل في مرحلة جديدة وهي زيادة طاقتها الإنتاجية 3 أضعاف.

التعاقد مع شركات أجنبية

وأشار إلى أن الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج والملابس هي من أقامت هذا المشروع، والتي بذلت مجهودا كبيرا في التعاقد مع الشركات الأجنبية، حيث ستكون الشركة القابضة هي المسؤولة عن سداد قيمة الآلات والمعدات اللازمة للتحديث.

ولفت إلى أن هذا التحديث شمل دمج 32 شركة في 9 شركات، وإخلاء بعض المصانع بعدم الاحتياج لها، وبالتالي تبقى الأراضي الفضاء المملوكة لشركة القابضة، وهي المسؤولة عن سداد القرض، ولن يكون على حساب ميزانية الدولة.

الرئيس يتابع خطوات التطوير

وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تطوير ما جرى من تطوير والخطوات التنفيذية في ملف الصناعات النسيجية أولا بأول، وجرى الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان للحصول على الأراضي الفضاء لإقامة مشروعات خاصة بالدولة والاستفادة منها.

وتابع أن الأموال التي ستحصل عليها الشركة القابضة للغزل والنسيج مقابل هذه الأرض سيتم سداد أقساط المستحقة على تطوير الآلات والمعدات.

واستطرد: «ربنا يبارك للرئيس السيسي ويخليه لمصر، دائما مشغول باستخدام كل الأصول وكل الموارد والحفاظ عليها والعمل ليل نهار من أجل رفع مستوى البشر والمواطنين وعمله على تحديث الدولة المصرية».