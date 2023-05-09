كوريا الجنوبية تسجل 21 ألفا و681 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 21 ألفا و681 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 35 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إصابات كورونا إلى أكثر من 31 مليونا

وأشارت وكالة السيطرة على الأمراض، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 31 مليونا و307 آلاف و591 حالة.

وقالت السيطرة على الأمراض الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 14 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألفا و548 حالة وفاة.