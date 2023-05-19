كوريا الجنوبية تسجل 19 ألفا و586 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 19 ألفا و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 50 حالة وافدة من الخارج.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 31 مليونا و506 آلاف

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» بكوريا الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي فيروس كورونا إلى 31 مليونا و506 آلاف و490 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية، سجلت 13 حالة وفاة بفيروس كورونا ، لتصل حصيلة الوفيات إلى 34 ألف و665 حالة وفاة.

توصية جديدة لـ«الصحة العالمية» لتعديل تركيبة جرعات لقاحات كورونا المعززة

وكانت مجموعة استشارية تابعة لـ«منظمة الصحة العالمية»،أوصت في وقت سابق، بتعديل تركيبة الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا لهذا العام بحيث تستهدف «إكس. بي. بي. 1.5» أو «إكس. بي. بي. 1.16»، إحدى الطفرات السائدة حالياً من السلالة «إكس. بي. بي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.