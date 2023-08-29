«خمس جولات» يحقق 10 آلاف جنيه في السينما أمس.. آخر أعمال مصطفى درويش

حقق فيلم خمس جولات، بطولة الفنان الشاب آدم الشرقاوي، إيرادات طفيفة في شباك التذاكر، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، رغم أنه يحتل المركز الأخير في قائمة الأفلام المنافسة.

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أن حجم الإيرادات التي حققها فيلم خمس جولات، في دور العرض، أمس الاثنين، بلغت نحو 10.7 آلاف جنيه فقط، مُقارنة بإيرادات أول أمس، والتي بلغت 8700 جنيهًا فقط.

وتجاوزت إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم خمس جولات، منذ طرحه في السينمات، قبل نحو أسبوعين، أكثر من نصف مليون جنيهًا، حيث يحتل المركز السابع بين الأفلام المعروضة حاليًا.

أبطال وصُناع فيلم خمس جولات

فيلم خمس جولات، بطولة ماجد المصري، آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.