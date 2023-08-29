«التطوير العقاري»: ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج

أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي.

الإعفاء من جميع أنواع الضرائب

تتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية وإمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأكد أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر، والحد من الاستيراد للسلع الأساسية وزيادة معدلات الصادرات، والحد من الطلب على العملة الصعبة، وتدبيرها لعمليات الاستيراد المختلفة.

أهمية مواد البناء من السلع الأساسية

وأضاف أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية والبناء في مختلف ربوع مصر، وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة ومنح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد والأسمنت، سينعكس بدوره على انخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة .

وشدد على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج، وتحديد هامش ربح عادل حتى قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك، من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين.