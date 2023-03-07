«شعبة الاستثمار العقاري»: نتوقع تراجع الأسعار الفترة المقبلة

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بقرار مد أجل تسليم المشروعات العقارية 6 شهور.

وأكد «عبد اللاه» في تصريحات له اليوم أن هذا القرار في صالح المطور العقاري والمواطن وشركات المقاولات، حتى يتراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج من حديد وأسمنت، وكذلك تستقر الأسعار لصالح راغبي شراء الوحدات العقارية، مشيرا إلى انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

وشدد على أهمية دور اتحاد مقاولي التشييد والبناء في وضع تصور لصرف تعويضات شركات المقاولات، التي تم إقرارها، وطالب بضرورة وضح لائحة بشكل سريع لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء وفق النسب التي أرسلت من قبل الاتحاد دون انتظار لتشكيل لجان من شأنها تأخير الصرف، مع ضرورة تطبيق المد والصرف دون قيود أو شروط.

ونوه بأن الاتحاد طلب من رئيس الوزراء المد لمدة 6 أشهر لجميع الأعمال، ما عدا أعمال المقاولات الخاصة بالكهروميكانيك، وأنه تم بالفعل تحويل الخطاب إلى وزير الإسكان.

تقديم خطابات اعتذار

وكشف أن بعض شركات التوريدات الأجنبية قدمت خطابات اعتذار بعد تأخرها عن توريد الأدوات والمعدات الميكانيكية للمشروعات القائمة، نظرًا لارتفاع عمليات الشحن ورحلات الطيران بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، هذا فضلًا عن تغير سعر الصرف للعملة الأجنبية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على حجم الاقتصاديات في العالم.

العالم يتجه لترشيد الإنفاق

وأشار إلى أن العالم كله يتجه الى ترشيد الإنفاق نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، كما أن هناك العديد من المصانع محليا وعالميا قلصت من حجم إنتاجها نتيجة لتراجع الطلب، وكل هذا سيحدث توازن بالسوق، وسيكون له دور كبير في خفض معدلات التضخم.

وتوقع أن يحدث استقرار خلال الأيام المقبلة في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج نتيجة لقرار المد، وكذلك دخول شهر رمضان المبارك الذي تهدأ فيه عمليات تنفيذ المشروعات، ونشاط المقاولات بشكل عام.