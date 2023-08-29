رئيس مصلحة الضرائب: دمج مأموريات القيمة المضافة والدخل لمنطقة القاهرة ثان

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، بالتسع مأموريات التابعة لها، وهي «قصر النيل، عابدين، باب الشعرية، الموسكي، حدائق القبة، المطرية، الزيتون أول، الزيتون ثان، عين شمس»، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

توحيد جميع ملفات الممول الضريبية

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة ثان، يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، موضحا أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهي المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت.

البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب

وأشار إلى أنه بتطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، تجرى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم و الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب

ومن جانبه، قال المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا، ويعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة.

وأوضح أنه جاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، والبدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة، ثم منطقة القاهرة ثان من خلال تسع مأموريات مدمجة، هذا بالإضافة إلى المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه يجرى تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بشكل مرحلي، موضحًا أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة ثان والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية ، وهذا كله وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد.