خرائط الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023.. اعرف أهم النقاط في المنهج

قدّم عمرو عاطف، مدرس الجغرافيا، خرائط الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023، المقرر عقد امتحانها يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وفق ما وضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواصفات خرائط الجغرافيا للصف الثالث الثانوي

وأكّد عمرو عاطف، أنَّ خرائط الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023 السياسية حالياً، تتميز بزيادة الوحدات السياسية وانتهاء الصراع الأيديولوجي وسيطرة الرأسمالية على العالم، وسيطرة النظام العالمي الجديد على العالم، فضلاً عن تميزها بالحركة والتغير والاضطراب وعدم الاستقرار وأكثر تغيراتها في ربع الكرة الشمالي والأقل تغيرات في الشمال الغربي.

وشدد عمرو عاطف خلال حديثه لـ«الوطن»، على طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي بضرورة الإلمام بكل نقاط المنهج وقراءته سريعًا، والتركيز على الخرائط وخاصة آسيا قبل وبعد تفك الاتحاد السوفيتي، وخريطة أفريقيا والتكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية، وفهم المنهج والربط بين أجزائه.

مواصفات امتحان الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي، موضحة أنَّ مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، مؤكدة أن الامتحان يشتمل على 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، على طلاب الثانوية العامة بضرورة الالتزام بالمذاكرة والمراجعة لموضوعات المادة الامتحانية في مكان منظم ومرتب بالمنزل بعيداً عن الضوضاء والأصوات المزعجة لمساعدة خلايا المخ على التركيز والفهم والاستنتاج، وينبغي على الطالب والطالبة أن يكون لديه ثقة في قدراته وفقاً للمقدار الجهد المبذول في المذاكرة والمراجعة التي قام بها طوال العام في ضوء نظرية المبادرة نحو تحقيق الهدف.