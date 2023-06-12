خرائط الطقس تحذر من منخفض صحراوي يضرب عدة مناطق.. عاصفة رملية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء والظواهر الجوية المصاحبة لها، حيث يشير آخر تحديث لخرائط الطقس إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة، تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة التي قد تصل إلى حد العاصفة، وتدهور الرؤية الأفقية.

المحافظات المعرضة للعاصفة الترابية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون محافظات شمال ووسط الصعيد: الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر، ومنطقة خليج السويس والصحراء الغربية، أكثر تأثرا بالمنخفض الجوي، موضحة أن سرعة الرياح تتراوح على تلك المناطق من 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة.

أمطار رعدية علي سيناء والقاهرة الكبرى

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من امتداد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا تمتد إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بالهدوء أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، وتجنب التواجد أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة، وحرص مرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية والجيوب الأنفية على ارتداء الكمامات، لافتة إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.