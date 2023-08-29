الكرملين: «بوتين» لن يحضر جنازة قائد مجموعة فاجنر

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،، قبل قليل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر جنازة قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، مشير إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة عن الجنازة، وفق نبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

الرئيس الروسي لن يحضر جنازة قائد مجموعة فاجنر

وقال «بيسكوف»، إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريجوجين وحضور بوتين فيها غير متوقع.

وكان بيسكوف قد قال في وقت سابق، حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: «لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام».