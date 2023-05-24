«الكرملين» يعلن تنسيق موعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين

أعلن الكرملين، اليوم، أنه يتم حاليا تنسيق موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، في حديث لوكالة الأنباء الروسية «تاس»: «هناك دعوة قائمة وسيتم الاتفاق عليها، والموعد وكل شيء آخر».

شي يدعو بوتين إلى زيارة الصين

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة الصين في وقت مناسب له من العام الحالي، وجاء ذلك خلال زيارته الرسمية إلى روسيا، التي أعلن عنها مسبقا في مارس الماضي، وهدفت إلى إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن، وقال «شي» إنه سيعقد في الصين هذا العام المنتدى الدولي الثالث «حزام واحد - طريق واحد».

وشارك الرئيس الروسي في المنتدين السابقين، وعقد المنتدى الأول «حزام واحد - طريق واحد» في مايو2017 في بكين بمشاركة مسؤولين من روسيا والصين و28 دولة من أوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما عقد المنتدى الثاني في بكين في أبريل 2019.

مبادرة صينية

يشار إلى أن منتدى «حزام واحد - طريق واحد» هو مبادرة اقترحها الرئيس الصيني في عام 2013، ويهدف إلى تنشيط المشاريه التجارية والاستثمارية بمشاركة عدد كبير من دول العالم واستخدام أموال الدول المعنية، ويشارك فيه أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية.