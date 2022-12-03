الكرملين: الرئيس الروسي قد يلتقي نظيره البيلاروسي خلال ديسمبر الجاري

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في وقت لاحق من ديسمبر الجاري.

وقال للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بوتين ولوكاشينكو من الممكن أن يجتمعا في روسيا خلال ديسمبر: «قد يتم عقد لقاء مشترك وهو قيد الدراسة في الوقت الحالي وبمجرد الاتفاق عليه سنصدر إعلانا».

وزير الدفاع الروسي يزور بيلاروسيا

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بيلا روسيا، وعقد لقاءات مع الرئيس البيلاروسي ووزير دفاعه؛ لبحث تطوير العلاقات الدفاعية وتدريب الجنود، وتوقيع بروتوكول لتعديل اتفاقية تعود لعام 1997.